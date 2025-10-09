Nicușor Dan pare că a tras învățăminte din gafele care au făcut milioane de vizualizări pe internet.

Dacă săptămâna trecută, la Timișoara, s-a pierdut la salutul gărzii de onoare, astăzi, la ceremonia de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, președintele României și-a învățat lecția.

De această dată, Nicușor Dan a stat nemișcat, evitând orice pas greșit care ar fi putut atrage din nou atenția publică.

Momentul a ieșit perfect, în mare parte pentru că șefa de protocol l-a îndrumat pas cu pas până în ultima clipă.