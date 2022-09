În cursul acestei dimineți, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară și 27 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, la mai multe adrese din Capitală și județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada 2019 – prezent, un bărbat ar fi procurat mașini de o valoare redusă (între 1.000 -2.000 de euro) și, contra unor sume de bani, cuprinse între 300-500 de euro, ar fi determinat diferiți șoferi să conducă aceste autoturisme. Din cercetări, s-a stabilit că ulterior, ar fi fost provocate în mod deliberat accidente rutiere cu mașini de o valoare mult mai mare, ce ar fi aparținut persoanei bănuite.

De asemenea, s-a mai stablit că în urma inducerii în eroare a companiilor de asigurări, bărbatul ar fi obținut sume de bani consistente, de ordinul zecilor de mii de euro, rezultate în urma despăgubirii de către asigurător.

În cursul acestei dimineți, au fost puse în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară și 27 mandate de aducere, la diferite adrese din Capitală și județele Ilfov și Giurgiu, mai multe persoane fiind conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Poliției Sectoarelor 1 – 6, Serviciului Acțiuni Speciale, Serviciului Poliția Canină, precum și de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.