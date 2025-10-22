”Au trecut aproape trei ani de la explozia de pe Strada Rarău din Suceava, dar blocul prăbușit și familiile evacuate rămân captivii unei reconstrucții care nu începe niciodată. În timp ce statul întârzie, promisiunile rămân pe hârtie, iar tragedia oamenilor din Burdujeni devine un simbol al inacțiunii autorităților.” a declarat deputatul AUR, Petru Negrea.

„Au trecut aproape trei ani de la explozia devastatoare din decembrie 2022. Similară celei din București, Rahova, deflagrația de la Suceava s-a produs tot pe fondul acumulării de gaze.

În ambele cazuri, oameni și-au pierdut viața, alții au fost răniți, iar zeci de familii au rămas fără locuințe. În ambele cazuri, statul a reacționat cu aceeași lentoare dureroasă.

În dimineața zilei de 5 decembrie 2022, blocul nr. 139 de pe Strada Rarău, din cartierul Burdujeni, Suceava, a fost zguduit de o explozie cauzată de o acumulare de gaze. Patru persoane au fost rănite, iar una dintre ele a decedat ulterior la spital. Explozia a dus la prăbușirea planșeelor și la evacuarea a aproximativ 30 de familii.

Pentru reconsolidarea blocului, Ministerul Dezvoltării a alocat, în februarie 2025, suma de 12 milioane de lei, iar Primăria Suceava a contribuit cu 6 milioane de lei din bugetul local. În urma acestui sprijin financiar, au fost lansate licitații pentru execuția lucrărilor, la care șase firme au depus oferte. Licitația s-a încheiat pe 31 iulie 2025, iar durata estimată a lucrărilor era de 18 luni de la emiterea ordinului de începere. Lucrările urmau să fie finanțate prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, cu o contribuție suplimentară din partea Consiliului Local.

Cu toate acestea, la scurt timp după încheierea licitației, procedura de achiziție a fost anulată. Decizia a fost luată cu o zi înainte de explozia din București, din 16 octombrie 2025, care a dus la moartea a trei persoane.

Astfel, procesul de reconstrucție a blocului din Burdujeni a fost din nou blocat, iar oamenii continuă să trăiască în incertitudine. Anul acesta, celor 19 familii evacuate nu li s-au mai decontat nici chiriile, 14 pe o scară, 5 pe cealaltă. După aproape trei ani, nu s-a făcut niciun pas concret pentru ca acești oameni să se întoarcă acasă.

Dacă într-un oraș ca Bucureștiul, unde tragedia din Rahova s-a petrecut sub ochii tuturor instituțiilor centrale, lucrurile se mișcă greu și reacțiile întârzie, ce așteptări mai pot avea sucevenii? Promisiuni s-au făcut, bani s-au alocat pe hârtie. Pentru că hârtia suportă orice.

În realitate însă, tragedia oamenilor din Burdujeni a rămas la fel de vie, iar statul la fel de absent. Blocul din Burdujeni devine simbolul unei Românii care promite mult, dar face puțin. O țară în care tragediile se repetă, iar autoritățile par incapabile să învețe ceva din ele”, a declarat deputatul AUR, Petru Negrea.

Sursa: Realitatea din AUR