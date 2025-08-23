Premierul Ilie Bolojan se află sâmbătă în Republica Moldova, unde se va întâlni cu președinta Maia Sandu și cu premierul Dorin Recean. Pe lângă aceste întrevederi oficiale, va participa și la evenimente publice.

Primul moment al vizitei lui Bolojan la Chişinău, prima în calitate de prim-ministru, este reprezentat de primirea de către omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, cu care va avea convorbiri, urmate de declaraţii de presă comune.la 10.45.