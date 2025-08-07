Proiectul face parte din planul investiţional al statului român în material rulant nou, care prevede cumpărarea a 16 astfel de locomotive, în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară prezintă joi prima locomotivă electrică achiziţionată de România în ultimii 15 ani, în baza contractului semnat cu grupul industrial Alstom. Proiectul face parte din planul investiţional al statului român în material rulant nou, care prevede cumpărarea a 16 astfel de locomotive, în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Prin aceste achiziţii va creşte eficienţa modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători, se va reduce poluarea şi se va îmbunătăţi confortul pe o serie de rute de pe reţeaua feroviară publică electrificată pe care acestea vor circula: Dej-Constanţa, Timişoara-Constanţa, Timişoara-Iaşi şi Iaşi-Constanţa.