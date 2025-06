Președintele Nicușor Dan le-am mulțumit, miercuri, liderilor partidelor politice care au participat la discuțiile de la Palatul Cotroceni privind formarea noului Guvern. El a reiterat că nu au fost avansate până în prezent nume în ceea ce privește persoana care va ocupă funcția de premier. „Toate discuțiile au fost exclusiv pe program”, a declarat Nicușor Dan în prima să conferință de presă de la preluarea mandatului. Șeful statului a precizat, totodată, că își dorește ca pe 9 iunie să existe prima schiță a acordului de guvernare, urmând ca apoi să înceapă disvuțiile aplicate.

„Am avut ieri discutii individuale cu reprezentantii partidelor pro-occidentale. In acelasi timp, dupa cum stiti inca de saptamana trecuta, lucreaza un grup de lucru pe problema deficitului. Incepand de ieri au inceput grupuri de lucru pentru elaborarea programului de guvernare la care participa tehnic, corespunzator fiecarui minister, reprezentanti ai partidelor.

Ne dorim ca luni sa avem o prima schita a programului de guvernare si de aici sa inceapa discutia pe acordul de guvernare”, a declarat Nicusor Dan.

Presedintele a salutat disponibilitatea tuturor partidelor – PSD, PNL, USR, UDMR si grupul minoritatilor de a participa la consultarile de la Cotorceni privind formarea Guvernului.

El a precizat ca in discutiile de pana acum nu s-a discutat despre nume in ceea ce priveste persoana care va ocupa functia de premier.

„Toate discutiile au fost exclusiv pe program”, a transmis Nicusor Dan.

In ceea ce priveste deficitul bugetar, el a aratat ca exista un grup de lucru constituit inca de saptamana trecuta, care lucreaza in fiecare zi. „O prima schita de propuneri – inclusiv cele pe care nu exista acord – isi propun sa o prezinte liderilor joi. De aici va incepe discutia politica.

Ce vreau sa transmit si romanilor si, mai ales, mediului financiar este ca suntems seriosi. Suntem constienti de faptul ca Romania are un eficit care nu este sustenabil in acest moment si ca suntem seriosi atat in reducerea deficitului, cat si in relatia cu Comisia Europeana si inrelatia cu mediul financiar, cu investitorii”, a spus Nicusor Dan.

In ceea ce priveste partea de politica externa, presedintele a facut publica agenda sa pentru luna iunie. Astfel aflam ca, pe 10 iunie, va avea loc atat vizita regelui Spaniei, cat si vizita sa la Chisinau. Urmeaza apoi o vizita in Ucraina, la un summit intre tarile din Europa de sud-est si Ucraina.

Pe 25 iunie, presedintele se va deplasa la summitul NATO de la Haga iar pe 26 iunie Consiliul European.

Sursa: Newsinn