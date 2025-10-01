Foto: Dr. James Murphy

”Toate noile categorii de produse – cu tutun încălzit, produse pentru vapat și pliculețele cu nicotină pentru uz oral – au o creștere în două cifre. Ce înseamnă acest lucru? Consumatorii fac trecerea de la țigări la aceste produse pentru că le pot vedea.

Când un consumator adult merge în magazin, vede o afișare corectă a ofertelor care îi permite să facă trecerea la produse fără ardere. Asta facem, acesta este angajamentul nostru față de societate, față de autorități și, evident, față de consumatorii noștri”, a declarat Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

Foto: Jorge Araya

Știința din spatele produselor BAT

Un element esențial al tranziției către un viitor fără fumat este știința. Produsele fără ardere trebuie să fie evaluate riguros pentru a demonstra reducerea nivelului de substanțe toxice.

Foto: Karina McQuillan

„Evaluăm fiecare ingredient, fiecare material care intră în compoziția produselor noastre fără fum. Testăm produsele noastre în conformitate cu o serie de teste in vitro acceptate de autoritățile de reglementare și observăm reduceri cu adevărat semnificative ale rezultatelor toxicologice”, explică , Director al Departamentului de Toxicologie, BAT.

De aici și nevoia ca reglementările să fie bazate pe dovezi științifice clare. „Am publicat deschis toate studiile noastre despre produsele fără fum. Dorim ca știința să stea la baza deciziilor de reglementare, pentru a sprijini consumatorii în tranziția de la țigări la alternative mai puțin riscante”, adaugă James Murphy.

Spre un viitor fără fumători

BAT și-a definit misiunea în termeni simpli, „de a construi un viitor mai bun”. Aceasta presupune investiții masive în alternative care nu implică ardere tutunului, cooperare strânsă cu comunitatea științifică și dialog permanent cu autoritățile pentru un cadru legislativ adaptat realităților actuale.

„Vedem deja cum tranziția se accelerează. România este un exemplu, la fel cum Suedia a demonstrat că poate ajunge la sub 5% fumători. Totul depinde de anumiți factori: reglementări clare, comunicare transparentă și accesibilitate pentru consumatori”, concluzionează Jorge Araya.