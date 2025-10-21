Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat marți un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că refuză dialogul în privința pensiilor magistraților și că pune în pericol fondurile din PNRR.

Social-democratul a anunțat că PSD va insista ferm pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt format din reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului și sistemului judiciar.

„Premierul demonstrează că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului. Refuzul de a crea un grup de lucru blochează soluțiile și riscă să lase România fără fondurile europene”, a transmis Fifor.

Acesta a subliniat că PSD nu va mai tolera „un singur om orbit de orgoliu care ține pe loc întreaga țară”, criticând faptul că Bolojan ar repeta aceleași greșeli prin asumarea unilaterală a unei noi variante de lege.

Fostul ministru a adăugat că România are nevoie de soluții reale și de dialog cu magistrații, experții și Parlamentul, nu de „demonstrații de forță”.

„Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune, este singura cale spre soluții corecte în folosul românilor”, a concluzionat Mihai Fifor.