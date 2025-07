Liderul rus Vladimir Putin are ca obiectiv strategic cucerirea orașului Odesa, pentru a izola complet Ucraina de Marea Neagră, potrivit unei analize publicate de Financial Times. Oficialii de la Kiev și mai mulți lideri europeni avertizează că planurile Kremlinului devin tot mai clare, iar riscul unei escaladări este iminent.

Putin consideră Odesa „un oraș rusesc”, iar capturarea acestuia este văzută drept principala miză militară a Rusiei în continuarea războiului. În martie și aprilie, atât Putin, cât și consilierul său Nikolai Patrușev, au vorbit deschis despre intenția de a anexa orașul-port din sudul Ucrainei.

Administrația Zelenski a confirmat că planurile Rusiei vizează ocuparea regiunilor Odesa și Nikolaiv, pentru a ajunge la granițele cu Republica Moldova și România.

Analiști citați de Financial Times și The Moscow Times avertizează că ambele tabere se apropie de punctul critic. Rusia ar mai putea susține nivelul actual al ofensivei încă un an, însă forțele ucrainene, fără sprijin suplimentar, ar putea ceda în șase luni.

Unii oficiali NATO estimează o posibilă deteriorare severă a situației pe front începând din toamnă, iar lideri occidentali cer acțiuni urgente.

Tot mai mulți responsabili militari și politici ucraineni cer insistent aliaților să crească sprijinul militar și financiar, avertizând asupra unui „eșec catastrofal” dacă Rusia reușește să spargă frontul. Fără armament suplimentar, Ucraina riscă să piardă orașe și să-și compromită șansele de apărare pe termen lung.

Foști lideri europeni precum Aleksander Kwasniewski, Carl Bildt, Sanna Marin și Kajsa Ollongren atrag atenția că Europa ar putea fi pusă în pericol direct dacă Ucraina cade. Ei solicită un fond de 10–15 miliarde de dolari pentru a susține producția locală de armament în Ucraina.

Linia frontului s-a extins cu 160 km în ultimul an și depășește acum 1.200 km, potrivit comandantului șef al armatei ucrainene. Deși rușii caută o ofensivă de amploare, ei sunt limitați de capacitatea ucrainenilor de a-i intercepta cu drone și artilerie.

Experții militari estimează că în vara aceasta nu va avea loc o schimbare decisivă în război, însă presiunea pe Ucraina va crește constant.

Europa rămâne în alertă. Fără un răspuns ferm și rapid, viitorul Ucrainei – și al securității continentale – ar putea fi serios compromis.

Sursa: Newsinn