După luni de amânări, programele Rabla Plus și Rabla Clasic vor fi reluate în acest an, cu modificări importante. Sesiunea dedicată persoanelor fizice va fi lansată imediat după finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare și va avea un buget de 200 de milioane de lei.

Programele Rabla oferă finanțare nerambursabilă pentru casarea mașinilor vechi și poluante și pentru achiziționarea unor vehicule noi, mai puțin poluante și eficiente energetic. În proiectul de ordonanță pus în dezbatere publică, Ministerul Mediului este autorizat să lanseze programul în perioada 2025-2030, cu bugetul stabilit.

Documentul mai prevede că, până la 31 decembrie 2025, se suspendă toate procedurile de evaluare și lansare a altor programe la Administrația Fondului pentru Mediu. Discuțiile din Guvern privind ordonanța au fost amânate o săptămână.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că pentru persoanele fizice programul va fi lansat cu siguranță și că se discută posibilitatea trecerii unei părți a finanțării pe fonduri europene, prin Fondul social pentru climă, pentru a asigura continuitate pe mai mulți ani.

Întrebată dacă lansarea ar putea fi pe 1 septembrie 2025, Buzoianu a spus că nu vede motive pentru o întârziere mai mare. Ea a precizat că programul va începe imediat după finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri și stabilirea bugetului final.

În privința voucherelor, ministra a explicat că valoarea celor de 10.000 și 12.000 de lei va fi menținută, însă se discută reducerea sumelor mai mari, în special pentru mașinile electrice, din cauza constrângerilor bugetare.

Potrivit oficialului, diferența de finanțare pentru achiziția de vehicule electrice va rămâne semnificativă, dar statul nu mai poate acoperi integral sumele mari dintr-un buget limitat.

Sursa: Newsinn