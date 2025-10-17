Raed Arafat a declarat, cu puțin timp în urmă, că explozia de la blocul din Calea Rahovei a afectat, cu siguranță, și blorurile din jur. Șeful DSU a confirmat două decese și 11 răniți, însă spune că numărul victimelor este cu siguranță mai mare.

„Este vorba despre o explozie de gaze intr-un bloc care a avut un impact foarte serios si la blocurile din jur. Sunt 11 raniti, dar cred ca numarul va creste. La fata locului au fost mobilizate echipe de salvare.

Momentan, salvarea este prioritara, dupa aceea vom vedea ce se intampla cu oamenii din blocul evacuat.

Stim de doua persoane decedate, dar asta e situatie in dinamica, va vom comunica”, a spus Raed Arafat.

Potrivit sefului DSU, in acest moment se executa operatiuni de cautare-salvare. Exista la fata locului o coordonare la nivel de comanda ISU-SMURD si a fost mobilizata si echipa de salvare de la Ciolpani.