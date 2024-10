Marcel Ciolacu a declarat și a și semnat că nu va desemna un premier AUR. Cu toate acestea, liberalii ies la atac și nu exclud ca totuși să aibă loc o Coaliție PSD-AUR după alegeri, în contextul în care a Gigi Becali a demascat o înțelegere ascunsă între cele două partide. Liderul PNL, Nicolae Ciucă a venit cu un mesaj tranșat și i-a adresat contra-candidatului său mai multe atacuri în limba engleză.

Ciolacu: Daca romanii vor decide sa fiu presedintele Romaniei si ma uit la colegii mei, fara nicio suparare, prim-ministrul nu va fi din partea PSD.

Cu certitudine, chiar daca acest lucru va insemna ca PSD sa mearga el in Opozitie, PSD nu va face majoritate cu partidul AUR.

Eu va propun in direct ca colegii mei sa voteze ca sa fie o decizie politica ca PSD nu va face alianta cu AUR, chiar daca acest lucru va duce partidul in Opozitie.

Moderator TV: Puteti sa semnati in aceasta seara?

Ciolacu: Da, va semnez orice, n-am nicio problema.

Moderator TV: Va rog.

Ciolacu: Nu am sa desemnez un prim ministru din partea partidului AUR. E ok?

La scurt timp după declarațiile premierului, Nicolae Ciucă a venit cu un atac dur la adresa acestuia, alături de o ironie cu privire la refuzul liderului PSD de a vorbi în limba engleză.

Președintele PNL a scris în engleză: „Marcele, There can be only one! P.S. „Nu am să desemnez un prim-ministru din partea partidului AUR” este diferit de „Nu voi face alianță / coaliție de guvernare cu AUR”.”

În plus, Rareș Bogdan a susținut atacul acestuia și a postat pe rețelele sociale un mesaj asemănător.

Vice-președintele PNL a scris: „Breaking News! Ciolacu a refuzat să scrie și să semneze ca nu face PSD alianță cu AUR! A scris doar că nu desemnează un premier de la AUR. Ei vor conduce România! Dacă VOI nu vă veți mobiliza să îi opriți!”, a declarat Rareș Bogdan pe contul său de Facebook.