Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat vineri, la Iasi, ca in urma cu doi ani, cand presedintele Ciuca a preluat PNL, partidul era intr-o situatie extrem de critica, dificila, „dupa un festival al democratiei care a fost mai dur decat bataliile cu celelalte partide” iar astazi, niciun sondaj nu ii mai coboara sub 25%. ”Daca bunul Dumnezeu ne ajuta, vom face un scor exact dublu fata de momentul de acum doi ani de zile”, a spus Rares Bogdan.

”In urma cu doi, cand presedintele Ciuca a preluat PNL, partidul era intr-o situatie extrem de critica, dificila, dupa un festival al democratiei care a fost mai dur decat bataliile cu PSD, PDSR, USR, si toate fortele. Nu au reusit sa ne creeze atatea probleme decat atunci cand ne-am batut noi intre noi, pentru ca, fiind foarte puternici, arata ca o batalie gigantica. Sper sa nu se mai intample niciodata acest lucru si festivalul dmeocratiei de atunci sa fie uitat definitiv pentru istoria viitorului”, a spus Rares Bogdan la lansarea candidatilor PNL la Iasi.

El a precizat ca ”partidul avea 14% in sondaje, iar cele mai bune sondaje ii dadeau cu 14%”.

”Astazi, va informeaza un om care are acces la toate sondajele si care primeste la doua-trei zile sondaje, ca niciun sondaj de opinie nu ne mai coboara sub 25%, si daca bunul Dumnezeu ne ajuta, vom face un scor exact dublu fata de momentul de acum doi ani de zile. a mai spus Bogdan, citat de news.ro.

Rares Bogdan a mai spus ca nu isi doreste decat ca in data de 9 iunie, seara, sa poata anunta un numar de primarii care sa depaseasca numarul actual.

”Nu imi doresc altceva decat sa anuntam suficient de multe Consilii Judetene si mai ales un scor politic, pe lista de ocnsilieri judeteni, care sa ne plaseze acolo unde ne este locul”, a mai afirmat Rares Bogdan.

”Daca ne mobilizam si in aceste 30 de zile facem ce trebuie, vom castiga alegerile in acest moment, pe data de 9 iunie, dar trebuie sa muncim pentru asta, trebuie sa credem in asta”, a subliniat Rares Bogdan.