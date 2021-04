Dacă ar trebui să cautăm un vinovat pentru această stare de fapt, atunci am putea spune că noi toți, fiecare dintre noi, suntem, un pic, responsabili pentru asta. Vedeți acum Realitatea de lângă tine!

Doamna Floarea Chircu are 87 ani. Sta intr-o casa batraneasca care abia se mai tine, nu are curent, nu are apa, iar lemnele de foc ii ajung doar pentru cateva ore noaptea. Haideti s-o cunoastem!

Donații de alimente și bunuri se pot trimite pe adresa:

Strada Parcului 17, Oraș Videle, Teleorman

CONT: RO 30 RNCB 0248 0123 1511 0011, deschis la BCR

de Protoieria Videle. Precizați „pentru Floarea Chircu”