Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență un proiect de reformă a administrației publice locale, care prevede reducerea cu 20% a numărului de posturi, mandate limitate pentru funcționari și tăierea drastică a consilierilor din aparatul demnitarilor.

Printre cele mai importante măsuri se numără limitarea numirilor interimare, introducerea unor criterii clare de evaluare a performanței manageriale și reducerea numărului de consilieri personali. Ministrul Cseke Attila susține că proiectul face parte din următorul pachet de reforme al Guvernului Bolojan.

Potrivit documentului, funcțiile de conducere din administrația centrală vor fi ocupate pe mandate limitate, cu rotație obligatorie în domenii sensibile. Se dorește eliminarea riscului de politizare a acestor funcții, mai ales în sectoare vulnerabile, cum sunt achizițiile publice și resursele umane.

În plus, numirile temporare vor fi permise doar dacă posturile nu pot fi ocupate prin concurs, promovare sau transfer. Funcționarii de conducere vor fi evaluați anual, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate.

Un alt punct important este reducerea posturilor din administrația locală și centrală. Numărul de consilieri de la cabinetele demnitarilor va fi redus cu 6.060, ceea ce ar genera o economie de peste 580 de milioane de lei anual. În localități, numărul acestora va fi raportat la populație.

Numărul membrilor consiliilor de administrație de la ANCPI și ANL va scădea de la 9 la 5, respectiv de la 7 la 5. Ministerul estimează o economie de peste 400.000 de lei doar din această măsură.

Reduceri majore sunt prevăzute și pentru Poliția Locală. Comunele, orașele și sectoarele vor avea un post la 1.200 de locuitori, iar județele și Bucureștiul, un polițist local la 6.500 de locuitori. UAT-urile sub 4.500 de locuitori nu vor mai putea înființa poliție locală decât dacă suportă integral costurile din venituri proprii.

Reforma a fost discutată cu structurile asociative ale administrației locale, în cadrul a cinci întâlniri. Ministerul promite eficientizarea instituțiilor, disciplină financiară și descentralizare reală.

Sursa: Newsinn