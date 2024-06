Joi, 27 iunie, vor avea loc noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce în cadrul tragerei de duminică, 23 iunie, Loteria Română a acordat peste 16.100 de premii în valoare totală de peste 1,50 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 11 milioane de lei (peste 2,21 milioane de euro), iar la Noroc, un report cumulat de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro).

Joker prezintă un report la categoria I de peste 6,58 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 50.700 de lei.

Noroc Plus are un report cumulat de peste 227.400 de lei (peste 45.700 de euro), în timp ce la Loto 5/40, categoria I are un report de peste 272.600 de lei (peste 54.700 de euro).

La Super Noroc, este în joc un report cumulat de peste 98.450 de lei (peste 19.700 de euro).

Rezultatele extragerilor anterioare sunt următoarele: – Loto 6/49: 41, 39, 47, 6, 30, 44 – Noroc: 4 2 0 5 7 4 9 – Joker: 1, 36, 28, 16, 10 + 16 – Noroc Plus: 8 8 1 3 8 4 – Loto 5/40: 27, 40, 28, 7, 33, 11 – Super Noroc: 6 0 1 4 6 1

Sursa: Realitatea Financiara