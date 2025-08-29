Campania electorală pentru alegerile legislative ce vor avea loc în Republica Moldova pe 28 septembrie a început, vineri, 29 august, cu 21 de concurenți în cursă – 13 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.

Potrivit legislaţiei, campania electorală va dura până pe 26 septembrie. Lista finală a competitorilor urmează să fie făcută publică de către Comisia Electorală Centrală.

Judecând după sondajele de opinie privind intențiile de vot, patru formațiuni politice sunt creditate cu șanse de acces în viitorul Legislativ de la Chișinău, potrivit Radio Chișinău.

Cele mai multe mandate ar urma să dețină Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la putere în ultimii patru ani, avându-l cap de listă pe Igor Grosu, actualul președinte al Parlamentului.

Totodată, au șanse mari să ajungă în Parlament Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, condus de ex-președintele Igor Dodon, Blocul Electoral „Alternativa”, în frunte cu primarul de Chișinău Ion Ceban și formațiunea „Partidul Nostru”, a fostului primar de Bălți Renato Usatîi.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Parlamentul Republicii Moldova are o structură unicamerală compusă din 101 deputați aleși pentru o perioadă de 4 ani.

Peste 2.000 de secții de votare

Republica Moldova va avea 2274 de secţii de votare. Dintre acestea, 1.961 vor fi organizate în circumscripţiile electorale din ţară. Alte 12 secţii vor fi destinate alegătorilor din localităţile aflate în stânga Nistrului şi 301 secţii vor fi organizate pentru cetăţenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara ţării.

În Registrul de Stat al Alegătorilor figurează în prezent 3.298.443 de cetăţeni cu drept de vot, potrivit Agerpres.

Cele mai recente alegeri legislative din Republica Moldova au avut loc pe 11 iulie 2021. Scrutinul din acest an se desfăşoară pe fondul unor schimbări politice importante. Procesul electoral este supravegheat de CEC şi monitorizat de organizaţii internaţionale, care urmează să trimită observatori pentru a evalua corectitudinea alegerilor.

Maia Sandu: Democraţia noastră este atacată tot mai mult de forţe străine

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un mesaj în care a subliniat importanţa scrutinului din 28 septembrie şi a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic.

„Pe 28 septembrie, Moldova îşi va alege Parlamentul pentru următorii patru ani – instituţia în care se va decide direcţia ţării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei şi, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea şi şansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni şi în înţelepciunea noastră de a ne apăra libertatea şi viitorul”, a spus Maia Sandu.

În mesajul său, Maia Sandu a atras atenţia asupra încercărilor unor forţe străine de a influenţa alegerile prin coruperea alegătorilor şi campanii de dezinformare.

„Din păcate, democraţia noastră este atacată tot mai mult de forţe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni şi încearcă să ne sperie prin acţiuni de destabilizare. Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acţionează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor şi subminarea viitorului nostru”, a subliniat Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a făcut un apel direct la responsabilitatea partidelor şi a candidaţilor înscrişi în cursă.

„Îndemn toţi concurenţii electorali să-şi înţeleagă responsabilitatea în faţa cetăţenilor şi să acţioneze strict în interes naţional, să respecte legea şi să servească doar cetăţenii Republicii Moldova”, a menţionat Maia Sandu, care a îndemnat totodată cetăţenii să fie vigilenţi în faţa manipulării şi a corupţiei electorale, să sesizeze poliţia atunci când observă ilegalităţi şi să îi ajute pe apropiaţi să se informeze corect.

În mesajul său, Maia Sandu a amintit că cetăţenii au decis în toamna anului trecut introducerea în Constituţie a obiectivului aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Este şansa ţării noastre să intre în familia europeană a păcii şi dezvoltării şi avem datoria să nu pierdem această şansă”, a spus ea.

Dorin Recean: Federaţia Rusă a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii

Anterior, premierul Dorin Recean a apreciat, la rândul său, că presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, , înaintea scrutinului legislativ.

„Federaţia Rusă a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii, a finanţa proteste şi provocări şi pentru a desfăşura acţiuni violente, denumite ‘acţiuni cinetice’, menite să provoace forţele de ordine. Presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, iar unul dintre obiective este copleşirea sistemului de guvernare”, a declarat Recean pentru ONE TV.

„Un alt scop urmărit este crearea unui sentiment de incertitudine, anxietate şi neîncredere în viitor, precum şi inducerea fricii în rândul alegătorilor. Rusia nu are un plan de dezvoltare pentru Republica Moldova; intenţia sa este de a speria cetăţenii şi instituţiile statului”, a mai spus premierul.

Prim-ministrul moldovean a subliniat însă că votul rămâne un instrument al cetăţenilor şi că nicio influenţă externă nu poate să-l controleze.

„Nimeni nu poate învinge votul. Noi, cetăţenii, trebuie să mergem la vot. Eu vreau să accentuez un lucru: Federaţia Rusă nu mai controlează şi nu mai dictează lucrurile în Republica Moldova”, a declarat Recean, care a făcut apel la cetăţeni să participe activ la viaţa democratică, să nu fie intimidaţi şi să îşi exercite dreptul la vot, subliniind că statul dispune de capacităţile necesare pentru a proteja integritatea procesului electoral şi a ordinii publice.