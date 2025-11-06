Discurs șocant din partea rezistului de la Apărare! Ionuț Moșteanu a lăsat de înțeles printr-o serie de declarații alarmiste că este doar o chestiune de timp până când vom vedea război. Reprezentantul găștii soroșiste a vorbit în cadrul unui forum dedicat alianței Nord-Atlantice și industriei militare. Moșteanu este de părere că după încheierea războiului din Ucraina vor apărea noi provocări, mai ales fiindcă Putin este bătrân și nimeni nu știe care va fi succesorul său. Pe de altă parte, ministrul este de părere că Ucraina va câștiga războiul, în ciuda tuturor analizelor care îl contrazic.

”Trebuie să ne adaptăm rapid pentru a păstra securitatea și stabilitatea în țara noastră, în regiune, în Europa și în lume. Dacă ordinea mondială se destramă, trebuie să fim arhitecții a ceea ce urmează. Trebuie să fim aici, pregătiți, puternici și mai uniți ca oricând.

Este un mesaj foarte important iar Ucraina transmite acest mesaj chiar acum către Putin, iar noi suntem alături de ei, până în ziua în care câștigă, și vor câștiga, sunt sigur. E o chestiune de timp până vom avea parte de pace. Toată lumea vrea pace dar după ce va fi pace în Ucraina, vor apărea noi provocări pentru că nu știm cine va fi următorul, din moment ce Putin e destul de bătrân. Iar eu am fost mereu direct și am spus asta de multe ori. Dar nu știm cine va controla butoanele industriei lor peste câțiva ani. Trebuie să fim pregătiți. Trebuie să învățăm lecțiile”, a declarat Ionuț Moșteanu.