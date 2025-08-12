”În septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi 9,6 – 9,7%.

Un aport substanțial al creșterii inflației a revenit componenetei alimentare, inclusiv pe fondul majorării cotației unor materii prime pe plan internațional. Din datele FAO, probabil că ați aflat, avem chiar un nivel record la câteva produse de bază alimentare.

Este esențial dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare a absorbției fondurilor europene. În baza lor, am avea și creștere economică și lipsă de presiuni inflaționiste și o finanțare corespunzătoare”, a declarat Mugur Isărescu.