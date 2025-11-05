În octombrie 2025, peste 980 de dosare de insolvență au fost înregistrate, cu 34,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit realitatea.net.
– cele mai mari creșteri ale insolvențelor s-au înregistrat în județele Maramureș (+411%), Brăila (+375%), Sibiu (+240%), Vaslui (+233%) și Ilfov (+200%)
– cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcțiile și transporturile
Peste 20.000 de angajați, concediați de la începutul anului
Bucureşti – 1.625 persoane
Arad – 779 persoane
Sibiu – 425 persoane
Prahova – 414 persoane
Timiş – 414 persoane
Braşov – 370 persoane