România, alături de alte șase state membre ale Uniunii Europene, propune crearea unui „zid european al dronelor” pentru a consolida apărarea frontierelor estice împotriva amenințărilor aeriene din partea Rusiei. Proiectul, în care este invitată să se alăture și Ucraina, vine în contextul escaladării incidentelor provocate de drone rusești în Polonia și România.

Reprezentanți ai guvernelor din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia și România vor participa vineri la o reuniune online cu oficiali ai Comisiei Europene, pentru a discuta inițiativa. Ucraina va lua parte, de asemenea, la discuții.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a precizat că întâlnirea va avea un caracter politic și că este deschisă participării miniștrilor de resort. Reuniunea urmărește să definească pașii concreți necesari pentru lansarea proiectului, în continuarea vizitei recente a președintei CE, Ursula von der Leyen, în statele de la granița estică a Uniunii.

„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacități au și care sunt nevoile lor”, a declarat Regnier.

Necesitatea unui sistem comun de apărare anti-drone a devenit mai presantă după multiple incidente aeriene. În ultimele săptămâni, drone rusești au fost doborâte în Polonia, iar resturi ale unor aparate de zbor au fost găsite și pe teritoriul României, alimentând temeri privind securitatea flancului estic al NATO și al UE.

Inițiativa urmărește crearea unei rețele coordonate de apărare aeriană capabilă să detecteze și să neutralizeze drone inamice, prin sisteme radar, armament antiaerian și cooperare între forțele armate ale statelor participante.

Detaliile tehnice și bugetare ale „zidului dronelor” vor fi discutate în perioada următoare, însă Comisia Europeană a transmis că este pregătită să sprijine inițiativa în funcție de concluziile rezultate din consultările cu statele implicate.

Sursa: Newsinn