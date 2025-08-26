Procurorii au deschis un dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale pe numele lui Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a fost lăsat în libertate după audierile legate de tentativa de corupere sexuală a unui minor. Procurorii au decis însă deschiderea unui dosar penal pe numele acestuia.
Popescu a recunoscut, luni, că i-a trimis mesaje unui minor de 15 ani, pe care ar fi încercat să-l convingă să întrețină relații sexuale cu el și a dat de înțeles că regretă fapta sa. Acesta l-ar fi contactat pe minorul de 15 ani pe Instagram și i-ar fi propus să întrețină relații sexuale și i-ar fi trimis acestuia o fotografie obscenă, deși știa care este vârsta băiatului, conform stirileprotv.ro. Adolescentul l-a contactat, însă, pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul de Berceni”, căruia i-a expus situația sa, iar acesta l-a abordat, la rândul său, pe Sebastian Popescu, sub pretextul că vrea să-i ia un interviu, și l-a pus în fața probelor și, de asemenea, a anunțat poliția.
Procurorii au deschis un dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale.
