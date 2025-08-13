Pe agendă se află măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții, raționalizarea cheltuielilor și reducerea cheltuielilor de personal.

Premierul Ilie Bolojan i-a chemat pe toți șefii instituțiilor aflate în finanțarea, coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

Ședința ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, de la ora 11:00, iar pe agendă se află măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal.

Aproape 40 de instituții se află în subordinea directă a premierului și a Secretariatului General al Guvernului și în ultima perioadă acestea au fost supuse unui proces de evaluare.

Potrivit propunerilor de reformă administrativă puse în dezbatere publică, ar urma să aibă loc inclusiv concedieri.

Sunt propuse și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor.