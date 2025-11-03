Vizită crucială după retragerea trupelor americane din țara noastră! Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri în România.

Șeful NATO, ordine urgente după ce americanii au părăsit România

Oficialul va merge direct la Cotroceni pentru a sta de vorbă cu Nicușor Dan, dar va avea întâlniri și cu alți politicieni.

Totul în condițiile în care nici până acum nu am avut o explicație clară nici din partea președintelui, nici a premierului și nici a miniștrilor reziști de la Externe și Apărare: nimeni nu își asumă eșecul diplomatic fără precedent.