Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a adus acuzații severe la adresa prim-ministrului Marcel Ciolacu, subliniind o stagnare alarmantă a țării noastre în absorbția fondurilor structurale și de coeziune sub conducerea lui Marcel Ciolacu. Conform declarațiilor sale, în mandatul actualului prim-ministru, România a ajuns din nou să fie percepută ca o „codașă” a Europei în privința accesării acestor fonduri esențiale.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, România a reușit să absoarbă, până în prezent, doar 89 de milioane de euro dintr-un total de 31 de miliarde de euro disponibile. Aceasta corespunde unei rate de absorbție de doar 0,29%, un procent extrem de scăzut comparativ cu alte țări ale Uniunii Europene. Mureșan a evidențiat că, spre deosebire de România, Cehia și Bulgaria au reușit să absoarbă procente semnificative, de 7% și, respectiv, 3%, sugerând astfel o ineficiență gravă în gestionarea fondurilor europene de către actualul guvern.

Siegfried Mureșan a exprimat o îngrijorare profundă cu privire la consecințele acestei situații, estimând că, în ritmul actual, România ar avea nevoie de aproximativ 345 de ani pentru a absorbi integral fondurile disponibile. El a arătat că această performanță slabă demonstrează o lipsă de pregătire și eficiență în conducerea guvernamentală, subliniind că, în trecut, perioadele de conducere sub Nicolae Ciucă au fost caracterizate prin realizări record în absorbția fondurilor europene, cu sume de 5,9 miliarde de euro în 2022 și 6 miliarde în 2023.

Criticile se extind și la aspectele economice generale, Mureșan amintind că România se confruntă cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană pentru opt luni consecutive, precum și cu un deficit semnificativ în primul semestru din 2024.

„Marcel Ciolacu, prim-ministrul „0,29% absorbție de fonduri europene”

În mandatul prim-ministrului Marcel Ciolacu, România a redevenit codașa Europei în absorbția fondurilor structurale și de coeziune.

Din exercițiul financiar 2021 – 2027, țara noastră a absorbit efectiv anul acesta doar 89 de milioane de euro din suma totală de 31 de miliarde de euro pe care o avem la dispoziție. Asta înseamnă o rată de absorbție de 0,29% (fără pre-finanțare).

România este pe locul 19 din 27 de țări UE la rata efectivă de absorbție din fondurile structurale și de coeziune.

Ca o comparație, Cehia a absorbit deja, fără pre-finanțare, 7% din fonduri (de 24 de ori mai mult decât Ciolacu), iar Bulgaria, 3% (de 10 ori mai mult decât Ciolacu).

În ritmul acesta, România are nevoie de 345 de ani ca să absoarbă toți banii. Noroc cu pre-finanțarea, pe care o primim anual făr ca Guvernul să trebuiască să facă ceva.

România a scăzut mult față de perioada 2022 și 2023 când, în timpul guvernului condus de prim-ministrul Nicolae Ciucă, România a absorbit sume record din fondurile europene alocate țării noastre în exercițiul financiar anterior. În 2022, am avut o absorbție de 5,9 miliarde de euro, iar în 2023 a fost de 6 miliarde de euro.

Toate aceste cifre sunt publice, se regăsesc pe site-ul oficial al Comisiei Europene.

Printre puținele țări care au absorbit mai puțin decât România se numără Finlanda și Olanda, state care au mult mai puțină nevoie de fonduri de coeziune decât țara noastră și, deci, cărora le-au fost alocate mult mai puține fonduri.

Marcel Ciolacu este și prim-ministrul care:

Are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană a opta lună la rând;

Are cel mai mare deficit din UE, ajustat sezonier, în primul semestru din 2024.

Cifrele de mai sus arată clar: Marcel Ciolacu este total nepregătit să fie prim-ministru. Cu atât mai puțin pregătit este să fie președinte”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Realitatea Din PNL