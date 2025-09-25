Sindicatul polițiștilor Sidepol lansează un atac dur la adresa proiectului de reformă al Ministerului Afacerilor Interne, pe care ministrul Cătălin Predoiu urmează să îl anunțe luni. Reprezentanții sindicali susțin că măsurile pregătite nu au fost discutate cu organizațiile de profil și avertizează că reforma riscă să fie una superficială, fără efecte reale în teren.

Potrivit sindicaliștilor, MAI funcționează în prezent cu zeci de mii de posturi vacante. Din această cauză, polițiștii rămași activi sunt suprasolicitați, fiind nevoiți să facă munca mai multor colegi lipsă. În plus, aceștia atrag atenția asupra lipsei de predictibilitate, a exodului profesional și a echipamentelor depășite, care nu mai corespund nevoilor actuale.

„Reforma clamată de Guvern riscă să fie doar o fațadă contabilă – o organigramă colorată frumos, dar care NU rezolvă problemele reale din teren”, au transmis sindicaliștii. Aceștia cer consultări reale și o schimbare profundă, nu doar modificări birocratice.

Sidepol reamintește că și în 2023 a avut loc o așa-zisă reformă, fără rezultate vizibile, iar problemele de fond au rămas neschimbate. Din acest motiv, organizația cere ocuparea urgentă a posturilor vacante, investiții în pregătire și logistică modernă, precum și politici corecte de resurse umane pentru a opri plecarea polițiștilor cu experiență.

Sindicaliștii avertizează că, în lipsa dialogului, sunt pregătiți să declanșeze proteste radicale și chiar să blocheze sistemul. „Este inadmisibil să se ia decizii majore fără consultarea celor care duc greul în teren. Dacă M.A.I. refuză dialogul social, suntem gata să trecem la forme extreme de protest”, au transmis reprezentanții Sidepol.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat miercuri că ministrul Cătălin Predoiu va prezenta oficial reforma la începutul săptămânii viitoare, precizând că obiectivul principal este eficientizarea structurilor MAI și reducerea de personal prin fuziuni ale serviciilor deconcentrate.

