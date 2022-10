Polițiștii din cadrul I.P.J. Giurgiu au depistat aseară, un bărbat, de 36 de ani, din localitatea Stoenești, județul Giurgiu în timp ce conducea un autoturism, având dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la substanțele cannabis și metamfetamină, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea de mostre biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui autovehicul sub influența unor substanțelor psihoactive.

Sursa: Realitatea de Giurgiu