Un nou sondaj de opinie privind alegerile pentru Primăria Municipiului București, realizat la comanda deputatului Ninel Peia, în calitate de senator și chestor al Senatului României.

Potrivit datelor prezentate, intențiile de vot se distribuie astfel:

Cătălin Drulă (USR) – 25%

Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) – 20%

Daniel Băluță (PSD) – 19%

Ciprian Ciucu (PNL) – 13%

Virgil Alexandru Zidaru – „Makaveli” (independent) – 6%

Ana Ciceală (SENS) – 3%

Eugen Teodorovici (independent) – 1%

Alții – 13%

”Sondaj primar București, noiembrie 2025! Un nou sondaj de opinie, realizat la comanda mea, în calitate de senator și chestor al Senatului României, arată o competiție deschisă pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă (USR) 25%, Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) 20%, Daniel Băluță (PSD) 19%, Ciprian Ciucu (PNL) 13%, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli – independent) 6%, Ana Ciceală (SENS) 3%, Eugen Teodorovici (independent) 1%, alții 13%. Rezultatele confirmă o schimbare de paradigmă politică în București. Electoratul caută alternative în afara partidelor tradiționale. Segmentul suveranist, reprezentat de Anca Alexandrescu și Virgil Zidaru (Makaveli) însumează 26%, devenind o forță electorală semnificativă, capabilă să decidă primarul Bucurestiului. Am încredere că Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) va recupera în perioada următoare, pentru că vorbește limba oamenilor simpli și vine cu o energie autentică, de jos în sus. Sloganul lui „Primarul oamenilor simpli” începe să prindă rădăcini în conștiința bucureștenilor care s-au săturat de promisiuni goale. Capitala nu mai este împărțită între partide, ci între vechiul sistem și o nouă energie civică. Românii din București transmit un mesaj clar, nu mai vor lozinci, ci oameni care îi reprezintă cu demnitate.” a declarat Senatorul Ninel Peia, Chestor al Senatului României