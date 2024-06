Serviciul Român de Informații intervine în scandalul generat de Florian Coldea. Într-un răspuns oficial pentru Anca Alexandrescu și echipa emisiunii Culisele Statului Paralel, instituția susține că Florian Coldea a pierdut accesul la informații strict secrete, iar avizul de securitate a fost emis strict pentru activitatea de profesor de la Academia de Informații Mihai Viteazul.

„Draga Florian, cred ca ai o mare problema!

V am spus ca nu va las? Chiar si din vacanta ma ocup de Coldea! Asa cum am anuntat la ultima emisiune, am facut o noua solicitare la SRI pentru a lamuri afirmatiile din comunicatul generalului negru care a incercat din rasputeri sa sugereze ca el e in continuare activ iar SRI a stiut tot ceea ce face el! Ei bine, nu numai ca a mintit grav, ci a si sugerat lucruri exact pe dos fata de realitatea pe care SRI mi a comunicat o! Asadar NU mai este activ, avizul de securitate a fost strict pentru ca era profesor si i cunostea pe studentii Academiei de Informatii Mihai Viteazu (studentii AMIV sunt secretizati) si nici NU va mai fi profesor din anul academic urmator!!! Mai mult, SRI nu neaga faptul ca Florian Coldea ar fi folosit informatii secrete in activitatea sa si afirma ca atunci cand vor avea date certe vor sesiza institutiile care pot cerceta aceste fapte! Singura intrebare la care nu am primit raspuns este legatura cu Albania. Din modul cum e formulat raspunsul SRI ma face sa cred ca acolo e o problema mare de tot! Uriasa!”, a scris realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, într-o postare pe Facebook.

Vedeti mai jos raspunsul integral oferit de SRI:

„Bună ziua,

Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă transmitem următoarele răspunsuri.

1. Care a fost statutul domnului Florian Coldea în raport cu SRI de la momentul trecerii în rezervă?

Statutul domnului general locotenent (r) Florian Coldea, după trecerea în rezervă, a fost de angajat civil al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

2. Domnul Florian Coldea susține într-un comunicat de presă că instituția dumneavoastră i-a reînnoit avizul de securitate. Serviciul Român de Informații a reînnoit avizul de securitate al domnului Florian Coldea după ce a trecut în rezervă? Daca da, în ce context și ce tip de aviz deține domnia sa?

Avizul de securitate emis de SRI și implicit certificatul de securitate pentru acces la informații clasificate pentru perioada cât acesta a fost cadru militar activ/ofițer de informații și-a încetat valabilitatea de la momentul trecerii în rezervă, în conformitate cu art. 175 lit. d) din „Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România”.

Generalului-locotenent (r) i-a fost eliberat un nou aviz pentru acces la informații clasificate, în conformitate cu normele legale în materie, respectiv Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate în România, strict pentru exercitarea atribuțiilor noii funcții de angajat civil la ANIMV, potrivit principiului necesității de a cunoaște.

3. Florian Coldea avea obligația de a informa Serviciul Român de Informații despre vizitele sale în afara țării după ce a trecut în rezervă? Dar despre eventualele relații contractuale cu premierul Albaniei, Edi Rama? A avut cunoștință SRI despre activitatea de consultanță desfășurată de Florian Coldea?

În legătură cu aceste întrebări, vă facem cunoscut faptul că, astfel de date, precum regulamentele interne și raporturile de lucru ale SRI, inclusiv cele cu personalul civil, sunt exceptate de la liberul acces al publicului așa cum sunt ele prevăzute de legislația în vigoare, respectiv art. 12 alin.1 lit. a) din Legea nr. 544/2001.

4. În calitatea pe care o are după trecerea în rezervă, SRI poate cerceta modul cum folosește domnia sa informațiile pe care le deține?

Referitor la această întrebare, vă comunicăm faptul că, în măsura în care Serviciul va obține date certe privind folosirea neautorizată de informații clasificate de către orice cadru militar activ, în rezervă sau angajat civil, acesta va acționa prin toate mijloacele permise de lege pentru prezervarea intereselor de securitate națională ale României și, subsecvent, ale SRI.

5. Mai are acces domnul Coldea la informații cu caracter secret de când este în rezervă?

Așa cum am precizat anterior, domnul general locotenent (r) Florian Coldea a avut acces strict la informațiile clasificate aferente funcției de angajat civil al ANIMV.

6. Domnul Florian Coldea mai are calitatea de profesor în cadrul Academiei de Informații „Mihai Viteazul”?

În acest moment, raporturile juridice de muncă sunt suspendate prin acordul parților în urma aprobării concediului fără plată, iar începând cu anul universitar 2024-2025 programa universitară a ANIMV nu va mai include norma didactică pentru domnul general locotenent (r) Florian Coldea.

7. Personalul civil din unitățile SRI are aceleași obligații/resticții ca și personalul militar?

Așa cum am răspuns anterior, legislația terțiară aflată în vigoare la nivel instituțional, respectiv ordine și instrucțiuni emise în virtutea legii de conducerea instituției sunt reglementări ce au caracter clasificat, fiind exceptate de la liberul acces al cetățenilor, potrivit art. 12, alin. 1, lit. a) din Legea 544/2001.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea Serviciului Român de Informații.

Biroul de Presă al Serviciului Român de Informații”

