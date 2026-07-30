Economie

Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru

Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru

Îți promit bani în câteva minute, dar îți pot goli contul. Noua înșelătorie care face victime pe Facebook și WhatsApp

Îți promit bani în câteva minute, dar îți pot goli contul. Noua înșelătorie care face victime pe Facebook și WhatsApp

Mihai Chirica, atac devastator la adresa progresiștilor lui Bolojan: Trebuie să protejăm și natura, dar nu șținem omaneii în stare permanentă de alertă

Mihai Chirica, atac devastator la adresa progresiștilor lui Bolojan: Trebuie să protejăm și natura, dar nu șținem omaneii în stare permanentă de alertă

Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român

Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român

Mobilizare masivă pe Dunăre, pentru salvarea producției la Cernavodă. Armata va detona o stâncă și va devia apa fluviului - IMAGINI AERIENE

Mobilizare masivă pe Dunăre, pentru salvarea producției la Cernavodă. Armata va detona o stâncă și va devia apa fluviului - IMAGINI AERIENE

Piperea (AUR): România a evitat retrogradarea la junk pentru că era o catastrofă pentru bănci și fondurile de pensii

Piperea (AUR): România a evitat retrogradarea la junk pentru că era o catastrofă pentru bănci și fondurile de pensii

Daniel Udrescu: De ce patrimoniul va deveni conceptul central al economiei viitoare?

Daniel Udrescu: De ce patrimoniul va deveni conceptul central al economiei viitoare?

Au închis centralele pe cărbune, acum spun că au nevoie de ele. Cum se pasează vina în plină criză energetică

Au închis centralele pe cărbune, acum spun că au nevoie de ele. Cum se pasează vina în plină criză energetică

Avertisment sumbru de la Apele Române: Debitul Dunării va continua să scadă. Cernavodă s-ar putea închide în 4 zile

Avertisment sumbru de la Apele Române: Debitul Dunării va continua să scadă. Cernavodă s-ar putea închide în 4 zile

Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari

Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari

România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus

România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus

România în alertă energetică | Vulnerabilitatea de pe Dunăre care pune în pericol Centrala Cernavodă era cunoscută de pe vremea lui Ceaușescu

România în alertă energetică | Vulnerabilitatea de pe Dunăre care pune în pericol Centrala Cernavodă era cunoscută de pe vremea lui Ceaușescu

România a scăpat de retrogradarea economiei. Agenția Fitch menține ratingul „BBB-” cu perspectivă negativă

România a scăpat de retrogradarea economiei. Agenția Fitch menține ratingul „BBB-” cu perspectivă negativă

Pană masivă de curent în Sibiu și localitățile din jur. Spitalul județean, semafoarele, rețelele de telefonie, grav afectate

Pană masivă de curent în Sibiu și localitățile din jur. Spitalul județean, semafoarele, rețelele de telefonie, grav afectate

Stare de alertă energetică la nivelul României, pentru luna august. Ilie Bolojan a anunțat importuri și posibile restricții – VIDEO

Stare de alertă energetică la nivelul României, pentru luna august. Ilie Bolojan a anunțat importuri și posibile restricții – VIDEO

ANAF șterge datorii pentru zeci de mii de firme! Parlamentul a adoptat legea privind amnistia fiscală

ANAF șterge datorii pentru zeci de mii de firme! Parlamentul a adoptat legea privind amnistia fiscală

Risc uriaș pentru pensiile românilor dacă suntem retrogradați

Risc uriaș pentru pensiile românilor dacă suntem retrogradați

Eurostat: Rata inflaţiei a urcat până la 2,9% în iulie, sporind şansele ca BCE să majoreze dobânda

Eurostat: Rata inflaţiei a urcat până la 2,9% în iulie, sporind şansele ca BCE să majoreze dobânda

ANPC a amendat peste 1.250 de operatori economici

ANPC a amendat peste 1.250 de operatori economici

AEI: Românii nu plătesc mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină e taxată scump

AEI: Românii nu plătesc mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină e taxată scump

Zi decisivă pentru România, Fitch decide astăzi noul rating de țară. Care sunt efectele retrogradării la categoria „junk”

Zi decisivă pentru România, Fitch decide astăzi noul rating de țară. Care sunt efectele retrogradării la categoria „junk”

Patronul unei benzinării a pus lacătul pe ușă: ”Nu mai fac față”

Patronul unei benzinării a pus lacătul pe ușă: ”Nu mai fac față”

Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile

Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile

Kazahstan oprește din nou livrările de petrol. Carburanții se scumpesc accelerat, iar românii plătesc nota de plată

Kazahstan oprește din nou livrările de petrol. Carburanții se scumpesc accelerat, iar românii plătesc nota de plată

Revolut colaborează cu OpenAI pentru a oferi ChatGPT Go clienţilor săi

Revolut colaborează cu OpenAI pentru a oferi ChatGPT Go clienţilor săi

România are peste 511.000 de șomeri în iunie 2026. Tinerii, categoria cea mai afectată

România are peste 511.000 de șomeri în iunie 2026. Tinerii, categoria cea mai afectată

Apel de urgență către prosumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: România are nevoie de energie

Apel de urgență către prosumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: România are nevoie de energie

Ana Maria Păcuraru, mesaj-manifest pentru fermieri și jandarmi: „Sunt oameni disperați, nu sunt răufăcători”

Ana Maria Păcuraru, mesaj-manifest pentru fermieri și jandarmi: „Sunt oameni disperați, nu sunt răufăcători”

Carburanții s-au scumpit din nou

Carburanții s-au scumpit din nou

România nu își mai poate permite creșterea deficitului bugetar

România nu își mai poate permite creșterea deficitului bugetar

Nuclearelectrica opreşte şi cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă

Nuclearelectrica opreşte şi cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă

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