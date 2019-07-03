Probleme majore de funcționare la Facebook, Instagram și WhatsApp, și la Giurgiu

3 iul. 2019, 20:21
Actualizat: 3 iul. 2019, 20:21
faceebook

faceebook

Articol scris de Petcu Marcela

Utilizatorii Facebook și ai celorlalte două servicii importante pe care le deține, Instagram și WhatsApp, platforme tot mai folosite pentru promovarea online a produselor de larg consum, au avut probleme, miercuri, în unele țări din Europa, precum și pe coasta de est a SUA, Brazilia, Australia, Japonia și alte locuri, scrie Daily Mail.

Au fost raportate probleme cu

Facebook

 și în România, mai ales în zona Bucureștiului, conform downdetector.com.Probleme s-au înregistrat și la Giurgiu, mai ales cu pozele de pe

 Facebook

, care uneori nu se încărcau pe pagini, cu precădere pe cele profesionale, de firmă.La

Instagram

, au fost semnalate probleme legate de postarea pe news feed, posibilitatea de a vedea „poveștile” și de încărcarea de conținut. Peste 4.000 de utilizatori au raportat problemele, pe site-urile de specialitate.De asemenea, unii useri au raportat că nu puteau accesa, luni, 

Facebook

. Circa 1200 de oameni s-au plâns că nu pot intra pe rețeaua socială, până în jurul orei 17:30, conform startupcafe.ro.În România erau probleme mai ales la paginile business, pe care postările se încărcau foarte greu și nu se afișau fotografiile.De asemenea, unii dintre utlizatorii

WhatsApp

 s-au plâns că nu pot primi sau transmite mesajele. Un număr mic de utilizatori au raportat că nu pot să intre efectiv pe

 WhatsApp

, potrivit Daily Mail.

