Probleme majore de funcționare la Facebook, Instagram și WhatsApp, și la Giurgiu

Utilizatorii Facebook și ai celorlalte două servicii importante pe care le deține, Instagram și WhatsApp, platforme tot mai folosite pentru promovarea online a produselor de larg consum, au avut probleme, miercuri, în unele țări din Europa, precum și pe coasta de est a SUA, Brazilia, Australia, Japonia și alte locuri, scrie Daily Mail.

Au fost raportate probleme cu

Facebook

Advertising

și în România, mai ales în zona Bucureștiului, conform downdetector.com.Probleme s-au înregistrat și la Giurgiu, mai ales cu pozele de pe

Facebook

, care uneori nu se încărcau pe pagini, cu precădere pe cele profesionale, de firmă.La

Instagram

, au fost semnalate probleme legate de postarea pe news feed, posibilitatea de a vedea „poveștile” și de încărcarea de conținut. Peste 4.000 de utilizatori au raportat problemele, pe site-urile de specialitate.De asemenea, unii useri au raportat că nu puteau accesa, luni,

Facebook

. Circa 1200 de oameni s-au plâns că nu pot intra pe rețeaua socială, până în jurul orei 17:30, conform startupcafe.ro.În România erau probleme mai ales la paginile business, pe care postările se încărcau foarte greu și nu se afișau fotografiile.De asemenea, unii dintre utlizatorii

WhatsApp

s-au plâns că nu pot primi sau transmite mesajele. Un număr mic de utilizatori au raportat că nu pot să intre efectiv pe

WhatsApp

, potrivit Daily Mail.