Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă un protest de amploare ce va avea loc joi, de la ora 11.00, în Piaţa Victoriei din Capitală. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele şi susţin că nu vor opri manifestaţiile până când nu vor vedea că au fost luate măsuri care să le respecte drepturile. Reprezentanții studenţilor au cerut să fie primiţi în audienţă de către premierul Ilie Bolojan. Este deja al doilea protest al studenților din această săptămână, după cel de luni.

Reprezentanţii ANOSR au reamintit, miercuri, printr-un comunicat de presă, că începând de luni, studenţii s-au mobilizat şi au ieşit în stradă în mai multe centre universitare, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Galaţi, Suceava, Alba Iulia, Sibiu şi Baia Mare. ”Studenţii au protestat împotriva măsurilor de austeritate impuse în educaţie în ultimul an: limitarea utilizării reducerii de 90% la transportului feroviar intern doar pe ruta domiciliu – centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a putea beneficia de burse şi limitarea acordării burselor doar pe perioada de desfăşurare a activităţii didactice, toate aceste tăieri afectând negativ parcursul universitar al studenţilor. Protestele nu se vor opri până când nu vom vedea măsuri concrete în corectarea deciziilor adoptate şi respectarea drepturilor studenţilor”, au transmis reprezentanţii ANOSR într-un mesaj postat pe Facebook.

Ei au adăugat că au criticat încă de la început Ordonanţa ,,trenuleţ”, O.U.G. 156/2024, care a reglementat de la data de 1 ianuarie 2025 limitarea dreptului studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele. Petiţia ”Scoateţi trenuleţul din ordonanţă!” a strâns într-un timp foarte scurt peste 50.000 de semnături.

ANOSR a menţionat că a condamnat ferm şi prevederile programului de guvernare şi ulterior ale Legii nr. 141/2025 prin care fondul de burse şi protecţie socială a fost redus substanţial, având ca efect scăderea numărului estimat de beneficiari cu aproximativ 44.000 pentru noul an universitar.

”Totodată, am înaintat astăzi, 01.10.2025, o solicitare de audienţă Prim-ministrului României, domnului Ilie Bolojan, cu speranţa că de această dată va răspunde afirmativ invitaţiei de a discuta despre problemele studenţilor afectaţi de măsurile O.U.G. 156/2024 şi Legii nr. 141/2025”, a precizat sursa citată.

Solicitările ANOSR sunt următoarele: revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni); revenirea la acordarea burselor către studenţi pe toată durata anului calendaristic (12 luni); creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut.

De asemenea, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România mai solicită reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat; diversificarea de către universităţi a formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituţionale; creşterea contribuţiei din fonduri proprii a instituţiilor de învăţământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenţilor eligibili pentru burse sociale; abrogarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.