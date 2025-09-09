George Soros a reușit să creeze o caracatiță care a subminat interesele României în ultimii 35 de ani. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob scoate la iveală rapoartele întocmite de Fundația pentru o Societate Deschisă cu toate sumele pompate în România și cum au fost direcționate către cei care se află acum la conducerea țării.

Potrivit primului raport întocmit de fundația lui Soros din România, în funcția de co-președinte se afla Sandra Pralong. Ea a fost consiliera președinților Emil Constantinescu și Klaus Iohannis. Pralong a fost angajată la palatul Cotroceni până la finalul mandatului lui Klaus Iohannis, ea a fost eliberată din funcție la finalul lunii martie de către Ilie Bolojan. Ea s-a ocupat de relația cu românii din afara graniței. Din conducerea fundației Soros în românia ar fi făcut parte și Mihai Șora, unul dintre principalii susținători ai regimului Iohannis și al comunității rezist.





Fundația condusă de Pralong în România a reușit încă din primul an de activitate să încurajeze cooperarea revistelor din Europa de Est prin oferirea de granturi, să finanțeze burse de studii pentru tinerii studenți și călătorii de studii pentru medici, actori sau alte personalități.





De exemplu, doar pentru o întâlnire Fundația Soros a plătit 275 de dolari cheltuieli de călătorie, plus diurne de 50 de dolari pentru Catrinel Pleșu, Alexandru Lăzescu, Stelian Tănase și Călin Anastasiu.



Unul dintre oamenii cheie prinși în rețeaua lui Soros este Cătălin Harnagea. Potrivit raportului din 1992, fostul șef al Serviciului de Informații externe între 1997 și 2001, a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea Central Europeană, unde toate costurile au fost suportate de oamenii lui George Soros.

Imperiul lui George Soros se destramă. De ce fuge magnatul? Nu a fost prezent la nunta fiului său



De asemenea, potrivit datelor publicate de Bogdan Tiberiu Iacob, Nicușor Dan ar fi beneficiat de 100 de dolari și 107 mii de lei pentru o călătorie în Italia pentru un schimb de experiențe.





Actorul Victor Rebengiuc ar fi primit și el de la fundația Soros în 1990, un grant în valoare de 300 de dolari pentru a participa la un simpozion la Viena.





Rebengiuc a participat și la o conferință de teatru și film în 1992 la Hamburg, unde cheltuielile ar fi fost plătite de Soros. Pentru acest eveniment, Rebengiuc ar fi beneficiat de 1.500 de dolari și 222 de mii de lei.



George Soros și-a extins influența și în presa din România, după 1990. El ar fi sponsorizat Revista 22 cu 18 mii de dolari și 514 mii de lei. De asemenea, Academia Cațavencu condusă de Mircea Toma în aceea perioadă ar fi primit 3.815 dolari pentru organizare și echipamente. Numele membrului CNA apare în rapoartele semnate de către Sandra Pralog.





Un alt personaj din apropierea puterii este jurnalistul Mircea Marian. El ar fi primit în 1992, 300 de dolari de la fundația Soros pentru a participa la un eveniment pentru jurnaliști la Viena.





Un alt personaj din anturajul lui Nicușor Dan, care ar fi beneficiat de bani de la Soros este Iulian Chifu. El a participat la un stagiu de pregătire pentru jurnaliști la Praga, unde a fost recomandat de fundația Soros.

Donald Trump a pus tunurile pe George Soroș și fiul său. Acuzații grele la adresa celor doi miliardari