Principalele destinații de vacanță pe care le aleg românii care merg în vacanță în străinătate sunt Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia. Trei din patru români au ales una dintre aceste țări, iar 54,5% dintre ei preferă să meargă cu mașina personală, potrivit rezultatelor unui sondaj.

Însă, din totalul celor chestionaţi, un român din şase alege să-şi petreacă vacanţa în afara României, după cum arată rezultatele sondajului realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

Conform unui comunicat al CEC Bank, Grecia este ţara unde cei mai mulţi români au ales să îşi petreacă concediul în străinătate, respectiv 26% dintre respondenţi, în timp ce peste 17% au ales Bulgaria, 15,4% vor merge în Turcia şi 13% în Italia.

Mai reduse ca procentaj sunt ţări precum Spania (7%), Egipt (5%) şi Franţa (2,5%), în timp ce alte destinaţii au procente şi mai reduse.

Când trebuie să aleagă mijlocul de transport pe care îl folosesc când merg în vacanţă, 54,5% dintre respondenţi au menţionat autoturismul personal, în timp ce trenul este ales de 22,42% iar autocarul şi avionul de doar 12%, respectiv 11%, potrivit Agerpres.

Cum fac românii rost de bani pentru vacanță

Sondajul a inclus și întrebarea „De unde faci rost de bani pentru vacanţă?”. Peste 77% dintre respondenţi au spus că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului.

Mult mai puţini, doar 9%, se împrumută de la prieteni, puţin sub 7% spun că folosesc tichetele de vacanţă pentru plata concediului iar aproape 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puţini, respectiv 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

În ceea ce priveşte mărimea bugetului de vacanţă, 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut, în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar aproximativ 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% – 30% faţă de anul trecut.

La întrebarea referitoare la cum vor face plăţile în concediu, peste 38% dintre respondenţi spun că vor plăti cash şi circa 22% o combinaţie de plată cash şi card, fie că sunt de debit sau de credit. Puţin peste 17% vor plăti doar cu card de debit şi numerar, aproape 6% doar cu card de credit şi puţin peste 5% doar cu doar cu card de credit şi cash.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eşantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenţi din toată ţara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenţi sunt salariaţi, peste 70% locuiesc la oraş, 40% au studii superioare sau postuniversitare.