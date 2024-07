Criticii sunt îngrijorați de faptul că această propunere de lege ar putea duce la uciderea multor câini.

Un nou proiect de lege referitor la soluționarea problemei câinilor vagabonzi a fost înaintat vineri parlamentului Turciei de partidul de guvernământ al președintelui Recep Tayyip Erdogan. Măsura propusă a iscat controverse.

Criticii sunt îngrijorați de faptul că această propunere de lege va avea drept rezultat închiderea câinilor în adăposturi înghesuite și că în cele din urmă ar putea duce la uciderea multor animale.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că aproximativ patru milioane de câini vagabonzi cutreieră străzile și zonele rurale ale țării.

Un raport publicat de Safe Streets and Defense of the Right to Life Association, o organizație care militează pentru eliminarea tuturor câinilor vagabonzi de pe străzi, arată că 65 de persoane au murit în urma atacurilor câinilor de stradă începând din anul 2022.

Guvernul Turciei a promis să abordeze această problemă la începutul acestui an, când un copil a fost grav rănit după ce a fost atacat de câini în capitala Ankara.

În ciuda legislației existente în Turcia, conform căreia câinii vagabonzi trebuie să fie prinși, castrați și sterilizați și returnați în locul în care au fost găsiți, neaplicarea acestor reglementări în ultimii ani a dus la explozia populației de câini sălbatici, conform grupurilor pentru drepturile animalelor.

Acestea susțin că punerea în aplicare corespunzătoare a acestor reglementări ar fi suficientă pentru a controla populația.

Marea Britanie a emis recent un avertisment privind câinii vagabonzi pentru călătorii care se află în Turcia, afirmând că aceștia formează adesea haite și pot fi agresivi. Regatul Unit a sfătuit turiștii să fie precauți și să evite să se apropie de ei.

Măsura propusă pentru soluționarea problemei câinilor vagabonzi din Turcia

Noua propunere este o versiune atenuată a unei propuneri inițiale, care ar fi prevăzut ca toți câinii vagabonzi să fie adunați, duși în adăposturi și eutanasiați în termen de 30 de zile, dacă nu sunt adoptați în acest timp.

Propunerea inițială, ce nu a ajuns să fie înaintată parlamentului turc, a stârnit o revoltă publică, activiștii pentru drepturile animalelor susținând că aceasta ar duce la exterminarea în masă a câinilor neadoptați, potrivit euronews.com.

Acum, Abdullah Guler, unul dintre principalii legislatori ai partidului de guvernământ, a declarat reporterilor că, în conformitate cu propunerea revizuită, câinii vagabonzi vor fi luați de pe străzi și plasați în adăposturi, unde vor fi sterilizați și castrați.

Câinii care prezintă risc de rabie, au un comportament agresiv și nu au nicio posibilitate de a fi reabilitați vor fi eutanasiați, potrivit lui Abdullah Guler.

Municipalităților li se va cere să consolideze și să îmbunătățească condițiile din adăposturile existente, în timp ce oamenii vor fi încurajați să adopte câinii, a adăugat legislatorul.

Partidul de guvernământ al lui Erdogan și aliații săi naționaliști și islamiști dețin majoritatea în parlament, iar proiectul de lege este probabil să treacă atunci când va ajunge în plen. Nu a fost stabilită nicio dată pentru acest lucru.