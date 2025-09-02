Un nou cutremur, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a produs marți, la ora locală 11:59, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 109,5 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km vest de Focșani, 63 km nord de Buzău, 80 km est de Sfântu-Gheorghe, 88 km sud-vest de Bârlad, 92 km est de Brașov și 94 km sud de Bacău

Tot marți, la ora 11:50, s-a produs un cutremur, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, în aceeași zonă seismică, în județul Vrancea.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

