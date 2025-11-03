Spre seară și noaptea, cerul se va înnora în cea mai mare parte a țării, iar ploile se vor semnala în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Noaptea, la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Va mai fi și ceață, dimineața pe arii restrânse în sud și est, precum și în depresiuni, iar noaptea doar izolat, cu o probabilitate mai mare în vest și sud-est.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în est și pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40…45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 12 grade.

În București vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la început de noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă și condiții de ceață în primele ore ale intervalului. Noaptea cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții să ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

SURSA: realitatea.net