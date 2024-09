Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut în discursul său de la sesiunea plenară a Summitului Viitorului, desfăşurat la sediul ONU din New York, o participare semnificativă la reuniunea pe care o pregăteşte cu scopul de a creşte presiunea internaţională asupra Rusiei pentru ca această ţară să pună capăt războiului, informează marţi EFE.

„Invit toţi liderii, toate naţiunile, să continue să susţină eforturile noastre comune pentru un viitor just şi paşnic”, a insistat Zelenski în discursul său, după ce a explicat că summitul pe care speră să îl organizeze la sfârşitul acestui an are ca obiectiv obţinerea sprijinului din partea unui număr cât mai mare de ţări pentru formula sa de pace.

Această iniţiativă ucraineană conţine 10 propuneri pentru a pune capăt războiului şi a fost deja pusă pe masă la primul summit de acest gen promovat de Zelenski, care a avut loc în Elveţia în iunie.

Aproape 100 de ţări şi organizaţii internaţionale, printre care nu s-au numărat însă puteri emergente precum India, China sau Brazilia, dar pe care Kievul continuă să mizeze pentru a forţa Rusia să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei, au semnat o declaraţie de sprijin a trei din cele zece puncte ale documentului (referitoare la securitatea alimentară şi energetică şi la îmbunătăţirea situaţiei umanitare – n.r.).

După cum a explicat Zelenski, la acest al doilea summit el speră să abordeze restul punctelor incluse în iniţiativa sa.

Cea mai ambiţioasă cerere din Formula de Pace ucraineană prevede retragerea trupelor ruse de pe toate teritoriile ucrainene, inclusiv din peninsula Crimeea şi regiunile Doneţk şi Lugansk ocupate de rebelii proruşi în 2014 şi anexate ulterior de către Rusia.

Ucraina a anunţat că este dispusă să invite Rusia la cel de-al doilea summit pentru pace, în ideea de a forţa Moscova, prin intermediul presiunilor făcute de ţările participante, să accepte angajamente cu care Kievul este în principiu de acord.

