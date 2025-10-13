Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Daniel Zamfir face dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS. Senatorul PSD a vorbit despre avantajele, dar și pericolele pe care le reprezintă, în opinia sa, dezvoltarea agresivă a Inteligenței Artificiale.

“E un mare pericol, eu văd chestiunea asta extrem de nocivă deși, la prima vedere, ne ajută inteligența artificială, ne degrevează de niște lucruri, ne ajută… dar, eu văd un lucru extrem de rău pentru că sunt convins că la un moment dat va fi scăpată de sub control!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.