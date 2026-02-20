Realitatea de Giurgiu - Știri de Ultimă Oră

Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar: este prima apariție după decizia Curții de Apel București

Politica -

Președintele interzis ajunge astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

„Presiuni și intimidări nemaiîntâlnite!” Sindicatele din Educație reclamă abuzuri în școli privind boicotarea simulărilor
Social -

„Presiuni și intimidări nemaiîntâlnite!" Sindicatele din Educație reclamă abuzuri în școli privind boicotarea simulărilor

Studenţii pregătesc un protest în Piaţa Victoriei. Acțiunea va avea loc sâmbătă, 14 martie
Actualitate -

Studenţii pregătesc un protest în Piaţa Victoriei. Acțiunea va avea loc sâmbătă, 14 martie

Grevă generală joi în Belgia: zborurile și transportul feroviar, afectate
Actualitate -

Grevă generală joi în Belgia: zborurile și transportul feroviar, afectate

Grindeanu cere audieri de urgență în Parlament. Oana Țoiu și consulul din Dubai, sub lupa Comisiei de Politică Externă a Parlamentului
Politica -

Grindeanu cere audieri de urgență în Parlament. Oana Țoiu și consulul din Dubai, sub lupa Comisiei de Politică Externă a Parlamentului

Turcia dislocă şase avioane de vânătoare F-16 în partea de nord a Ciprului. Anunțul autorităților de la Ankara
Actualitate -

Turcia dislocă şase avioane de vânătoare F-16 în partea de nord a Ciprului. Anunțul autorităților de la Ankara

Decizie de ultimă oră în cazul lui Călin Georgescu: probe-cheie, eliminate. Dosarul se întoarce la Parchet
Actualitate -

Decizie de ultimă oră în cazul lui Călin Georgescu: probe-cheie, eliminate. Dosarul se întoarce la Parchet

Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii
Sport -

Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii

Daciana Sârbu îi face astăzi plângere penală Oanei Țoiu. Irina Ponta va fi apărată de mama ei în instanță

Daciana Sârbu îi face astăzi plângere penală Oanei Țoiu. Irina Ponta va fi apărată de mama ei în instanță

Cutremur puternic în Turcia, la 164 de kilometri de Izmir: a fost resimțit de populație

Cutremur puternic în Turcia, la 164 de kilometri de Izmir: a fost resimțit de populație

Sfinții 40 de Mucenici sunt prăznuiți pe 9 martie. Cruce neagră în calendar

Sfinții 40 de Mucenici sunt prăznuiți pe 9 martie. Cruce neagră în calendar

Scumpirile schimbă coșul de cumpărături în Postul Paștelui: românii cumpără tot mai puțin

Scumpirile schimbă coșul de cumpărături în Postul Paștelui: românii cumpără tot mai puțin

Statele Unite au inceput să livreze țărilor din Orientul Mijlociu drone testate în conflictul din Ucraina

Statele Unite au inceput să livreze țărilor din Orientul Mijlociu drone testate în conflictul din Ucraina

A fost ales noul lider suprem al Iranului: cine este Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis în atacurile aeriene

A fost ales noul lider suprem al Iranului: cine este Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis în atacurile aeriene

Profesorii amenință cu boicotarea simulărilor examenelor naționale: ce nemulțumiri au dascălii

Profesorii amenință cu boicotarea simulărilor examenelor naționale: ce nemulțumiri au dascălii

Ziua 10 de război în Orientul Mijlociu: atacuri în Dubai, lovituri asupra Teheranului și sute de morți în Liban

Ziua 10 de război în Orientul Mijlociu: atacuri în Dubai, lovituri asupra Teheranului și sute de morți în Liban

Conferința „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice” - Mănăstirea Văcăreștii Noi, 14 martie 2026
Actualitate-

Conferința „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice" - Mănăstirea Văcăreștii Noi, 14 martie 2026

Tradiții și obiceiuri de Mucenici. Ce nu trebuie să faci pe data de 9 martie, conform tradiției
Social-

Tradiții și obiceiuri de Mucenici. Ce nu trebuie să faci pe data de 9 martie, conform tradiției

Fotbal: Rapid București - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă
Sport-

Fotbal: Rapid București - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă

Politica

Coaliția, în fața unei decizii-cheie: PSD hotărăște luni dacă votează bugetul: ce variante au social-democrații

Politica

Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Curtea de Apel decide soarta dosarului său

Politica

Zi crucială pentru Guvernul Bolojan: PSD și Coaliția se reunesc în ședințe decisive

Actualitate

Dezvăluiri PICANTE la Rizea TV: Ion Bazac, melancolic de 8 Martie

Actualitate

Crimă în Timișoara de Ziua Femeii: un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama și a fost imobilizat de vecini

Actualitate

Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii din 8 martie

Actualitate

Accident mortal în Argeș: un șofer beat și cu permisul suspendat a provocat o tragedie

Actualitate

183 de români din Qatar, repatriați cu un zbor charter pe ruta Riad–București

Actualitate

Ucraina vrea să trimită specialiști anti-dronă în Orientul Mijlociu, în schimbul unor tehnologii militare

Actualitate

Schimbări în transportul public din București: mai multe linii STB își modifică traseele după revenirea tramvaiului 5

Actualitate

Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Prea des uităm cât de mult vă datorăm”

Actualitate

Hotelierii de pe litoral avertizează asupra întârzierilor administrative înainte de 1 Mai

