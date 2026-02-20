Realitatea de Giurgiu - Știri de Ultimă Oră
Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar: este prima apariție după decizia Curții de Apel București
Președintele interzis ajunge astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Donald Trump, despre explozia prețului petrolului: „Am un plan pentru orice. Nu e motiv de panică”
Scene incredibile la Ploiești: și-a dat jos fosta iubită de la volan și i-a furat mașina. A fost prins rapid de polițiști
Alegeri amânate în Liban: Parlamentul prelungește mandatul cu doi ani din cauza conflictului regional
Avertisment dur de la Ankara pentru Teheran. Erdogan: „Nu puneți în pericol 1.000 de ani de fraternitate”
Declarația lui Kim Jong Un de Ziua Femeii: „Poate sunt slabe fizic, dar au o voință de neclintit”
Schimbare uriașă în fotbalul românesc! Burleanu promite că multe controverse de arbitraj vor dispărea
Începe lupta pentru Strâmtoarea Ormuz. Macron scoate portavioanele, Italia și Spania trimit fiecare câte o fregată
Conferința „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice” - Mănăstirea Văcăreștii Noi, 14 martie 2026
Tradiții și obiceiuri de Mucenici. Ce nu trebuie să faci pe data de 9 martie, conform tradiției
Un martor povestește exploziile violente din Teheran după atacul asupra infrastructurii petroliere: „Părea sfârșitul lumii”
Nicușor Dan, după atacurile din Orientul Mijlociu: „România nu este în pericol, dar economia ar putea fi afectată”
Schimbări majore în Codul Fiscal. Guvernul introduce noi pârghii pentru recuperarea datoriilor la stat
Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Coaliția, în fața unei decizii-cheie: PSD hotărăște luni dacă votează bugetul: ce variante au social-democrații
Crimă în Timișoara de Ziua Femeii: un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama și a fost imobilizat de vecini
Ucraina vrea să trimită specialiști anti-dronă în Orientul Mijlociu, în schimbul unor tehnologii militare
Schimbări în transportul public din București: mai multe linii STB își modifică traseele după revenirea tramvaiului 5
Formula 1: Dublă pentru Mercedes-AMG Petronas Formula One Team în Marele Premiu al Australiei. George Russell a câștigat la Melbourne
Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan ar putea genera peste 8,7 milioane de euro
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață