Incendiu la Spitalul Bălăceanca. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Un incendiu a izbucnit joi dimineață în podul Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca, din județul Ilfov. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

A fost dezactivat planul roșu de intervenție.

„În urmă cu scurt timp am fost anunțați de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca.

În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje se observă o ușoară degajare de fum în interior, fără flacără.

A fost evacuat personalul medical și pacienții, aproximativ 50 de persoane.

Incendiul s-a manifestat într-o cameră la etajul 1, au ars materiale textile.

Incendiul este lichidat.”, se arată în comunicatul ISU BIF.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, focul s-a manifestat în podul clădirii. Echipajele de pompieri au fost mobilizate în număr mare pentru a limita propagarea incendiului.

Cauza incendiului ar fi un pacient care a dat foc la o cârpă.