Dronă prăbușită în Suceava, la 25 km de granița cu Ucraina. Autoritățile sunt în alertă

O dronă a fost găsită prăbușită în județul Suceava, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc în zona localității Șerbăuți, potrivit informațiilor transmise de autorități, potrivit Realitatea PLUS.

Reacția Poliției Suceava după descoperirea dronei.

Polițiștii au intervenit de urgență după ce o dronă de mici dimensiuni a fost descoperită pe un teren agricol din apropierea graniței cu Ucraina. Zona a fost izolată, iar autoritățile au început verificări pentru a stabili exact proveniența și scopul aparatului de zbor.

„Cercetari efectuate în urma identificării unui obiect de zbor in proximitatea zonei de frontieră În cursul acestei zile, in jurul orei 12:15, Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti, jud. Suceava a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui aparat de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip drona. Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la cca. 20 km de granița cu Republica Ucraina.

S-a procedat de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes. Au fost informate structurile specializate ale statului, verificările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, urmând a se stabili circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsurile conforme, în funcție de constatările efectuate în teren și protocoalele incidente specifice.”

Știre inițială: Dronă găsită prăbușită în județul Suceava

Din imaginile făcute publice de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava se vede că aparatul de zbor a căzut pe un câmp, fără să afecteze locuințe sau infrastructură din apropiere. Până în acest moment, autoritățile au confirmat că nu există persoane rănite.

Cu toate acestea, zona a fost securizată, iar echipele specializate fac verificări pentru a stabili exact proveniența dronei și condițiile în care aceasta a ajuns pe teritoriul României. Astfel de situații sunt tratate cu maximă precauție, mai ales în contextul apropierii de graniță și al riscurilor legate de conflictul din regiune.

Incidentul readuce în discuție nevoia de monitorizare mai eficientă a spațiului aerian. Autoritățile au început deja investiții în sisteme care pot detecta mai rapid astfel de aparate. Un exemplu este programul SAFE program, care vizează dezvoltarea infrastructurii de securitate, inclusiv capacități mai bune de identificare și urmărire a dronelor în apropierea frontierelor.

În perioada următoare, sunt așteptate informații oficiale suplimentare care să clarifice dacă este vorba despre o dronă de supraveghere, una rătăcită sau un aparat implicat în activități militare.