Ministrul Sănătății anunță controale fără precedent
Alexandru Rogobete
Sunt controale la nivel național privind respectarea de către medici a programului în spitalele publice.
Colegiul Medicilor din România subliniază că respectarea programului de lucru este esențială pentru buna funcționare a sistemului sanitar și pentru consolidarea încrederii pacienților.
Președintele Colegiului, Cătălina Poiană, a arătat că exercitarea activității în sectorul public și în cel privat impune o delimitare clară a timpului de muncă.
Totodată se solicită spitalelor să respecte condițiile de lucru ale medicilor.
Reacția vine în contextul în care Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale la nivel național privind respectarea programului în spitalele publice, după ce pe site-ul unei clinici private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public se pregătea pentru o intervenție chirurgicală în acea clinică.
