AUR nu votează amendamentul PSD privind pachetul social: „Pensionarii trebuie să beneficieze de indexare, nu de ajutoare temporare”
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Scandal uriaș în Parlament la comisia de Buget pentru banii pentru pensionari! Amendamentul depus de PSD pentru pachetul social a picat la vot! Liderii AUR nu au votat pentru că nu sunt de acord cu ajutoare temporare și au cerut indexarea cu inflația. Amendamentul a obținut 23 de voturi, a fost scandal pe procedură, dar în final a picat.
Sursele Realitatea Plus afirmă că există riscul ca amendamentul să fie respins în Parlament, în condițiile în care liberalii și alte formațiuni din opoziție consideră că măsura propusă de social-democrați nu rezolvă problema de fond.
Liderii din Opoziție spun că situația pensionarilor nu se va schimba prin ajutoare temporare și că este nevoie de o indexare corectă a pensiilor, nu de soluții punctuale care dispar după câteva luni.
În aceste condiții, soarta amendamentului PSD rămâne incertă, iar negocierile continuă în comisiile de specialitate înainte de votul final.
