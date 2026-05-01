Bărbat rănit grav după ce un camion a căzut peste el
Un bărbat de 54 de ani din localitatea Mihăileşti, judeţul Giurgiu, a fost grav rănit în timp ce efectua lucrări de reparaţie la un autocamion, în curtea propriei locuinţe.
Incidentul s-a produs după ce cricurile care susţineau capul tractor au cedat, iar vehiculul a căzut peste acesta.
La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Secţiei Mihăileşti, cu o autospecială de stingere, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Salvatorii au reuşit să îl extragă pe bărbat de sub capul tractor şi l-au predat echipajelor medicale.
Având în vedere gravitatea rănilor suferite, victima a fost preluată ulterior de un elicopter SMURD şi transportată la un spital din Capitală, pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc în timpul unor lucrări desfăşurate în gospodăria bărbatului. Autorităţile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.
