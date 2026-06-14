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Accident pe DN5, în județul Giurgiu: 4 persoane au ajuns la spital

Accident în județul Giurgiu

Accident în județul Giurgiu

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 16:14
Sursărealitatea.net

Un accident rutier soldat cu patru răniți a avut loc în cursul zilei de astăzi pe DN5, în apropierea localității Daia, județul Giurgiu. În urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren, victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Impact pe sensul de mers către Giurgiu

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, evenimentul rutier s-a produs în jurul prânzului, pe drumul național DN5, pe sensul de deplasare către municipiul Giurgiu.

În accident au fost implicate un autotren și un autoturism, iar în urma impactului patru persoane au suferit diverse traumatisme, necesitând intervenția rapidă a echipajelor medicale.

Mobilizare de forțe la locul accidentului

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, care s-au deplasat cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare. De asemenea, au fost trimise patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și echipaje ale Poliției.

Victimele au primit primul ajutor la locul producerii accidentului, după care au fost transportate la unități medicale pentru evaluare și tratament de specialitate.

Pompierii au prevenit riscul de incendiu

Pe lângă acordarea sprijinului pentru gestionarea situației de urgență, pompierii au luat măsuri pentru prevenirea producerii unui incendiu, având în vedere avariile suferite de vehiculele implicate.

După finalizarea intervenției, cazul a rămas în atenția polițiștilor, care desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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