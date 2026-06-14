Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident pe DN5, în județul Giurgiu: 4 persoane au ajuns la spital
Accident în județul Giurgiu
Publicat14 iun. 2026, 16:14
Sursărealitatea.net
Un accident rutier soldat cu patru răniți a avut loc în cursul zilei de astăzi pe DN5, în apropierea localității Daia, județul Giurgiu. În urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren, victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:55Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă. Realitatea PLUS, invitat special la SUMMITUL condus de Trump
- 11:56ANM: Cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică, în mai multe regiuni ale țării - HARTA
- 16:57Regele Charles, sărbătorit cu fast la Londra. Mii de militari au defilat
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News