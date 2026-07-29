Omagiu pentru Mircea Lucescu la Serile Filmului Românesc. Documentarul despre Mexico ’70 va fi proiectat la Iași

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 15:33

Organizatorii au rezervat ziua de 7 august unei seri speciale dedicate lui „Il Luce”. De la ora 18:00, la Ateneul Național din Iași, va fi proiectat documentarul „Eroii de la Mexico ’70”, care readuce în prim-plan generația ce a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria fotbalului românesc.

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