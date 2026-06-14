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Actualitate· 1 min citire
Tensiuni la Geneva înainte de Summitul G7: Donald Trump și liderii lumii decid soarta economiei globale
Foto/Arhivă
Publicat14 iun. 2026, 20:55
SursăRealitatea PLUS
Mii de oameni au ieșit în stradă la Geneva în semn de protest, cu doar câteva ore înainte de începerea oficială a Summitului G7 din Evian, Franța. Întâlnirea la nivel înalt se anunță una extrem de tensionată, pe agenda liderilor globali aflându-se decizii economice și geopolitice majore, capabile să schimbe echilibrul global.
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