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Florian Coldea, comportament halucinant pe aeroportul din Nisa. Fostul adjunct SRI a agresat-o pe jurnalista Alessia Păcuraru în văzul lumii

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat23 iul. 2026, 07:23
SursăRealitatea.Net

Fostul șef-adjunct al SRI, Florian Coldea, a oferit un spectacol halucinant pe Aeroportul din Nisa, când s-a întâlnit cu jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru. Generalul care s-a aflat timp de 12 ani la vârful serviciilor secrete, și-a dezvăluit astfel adevărata fire. Postul TV are dovada clară a agresiunilor, imaginile cu Florian Coldea nervos, când a îmbrâncit-o pe Alessia Păcuraru și, mai mult, i-a luat telefonul din mână pentru că a încercat să îl filmeze. Într-o reacție pentru Realitatea PLUS, Consulatul României la Nisa a transmis că trebuie sesizată poliția franceză. Avocații postului vor face toate demersurile necesare pentru ca Florian Coldea să răspundă penal pentru comportamentul său.

După incidentul șocant, Alessia Păcuraru a explicat în direct, la Culisele Statului Paralel, momentele dramatice prin care a trecut pe aeroportul din Nisa. Jurnalista s-a apropiat de Florian Coldea pentru a-i adresa câteva întrebări și a început să filmeze cu telefonul mobil. În acel moment, fostul șef din servicii a reacționat violent, a îmbrâncit-o și i-a smuls telefonul din mână, chiar sub privirile celorlalți pasageri.

Ieșirea nervoasă a generalului Coldea se pare că s-a produs în momentul în care a fost întrebat despre fostul general Dumitru Dumbravă, cercetat de DNA alături de el pentru trafic de influență și care a decedat în timpul anchetei, anul trecut.

După incidentul de la Nisa, Florian Coldea și Alessia Păcuraru au călătorit cu aceeași cursă, iar pe aeroportul Otopeni, generalul a încercat, din nou, să fugă de întrebările jurnalistei Realitatea PLUS.

În urma incidentului, postul TV a depus o plângere penală și a sesizat autoritățile. Consulatul României la Nisa a reacționat în scandalul în care este implicat generalul Florian Coldea: persoana agresată, jurnalistul Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, trebuie să se adreseze poliției franceze pentru a depune o plângere penală, a recomandat consulul onorific de la Nisa, Ștefan de Fay.

Avocații postului de televiziune vor face toate demersurile necesare pentru ca Florian Coldea să răspundă penal pentru comportamentul său.

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