Admitere liceu 2026: Rezultatele repartizării computerizate. Actele necesare și calendarul înscrierilor

Publicat 22 iul. 2026, 08:07 Sursă Realitatea.net

Miercuri, 22 iulie, se vor publicate rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții claselor a VIII-a, disponibile pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele școlilor. Elevii admiși au la dispoziție perioada 23-28 iulie pentru a-și depune dosarele de înscriere la instituțiile de învățământ unde au obținut un loc.

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